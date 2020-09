일선 자동차 영업점 "세제혜택 축소로 내수 감소 불가피, 대안 마련되야"

[아시아경제 성기호 기자] 정부의 자동자 세제혜택 축소에 대해 일선 영업점에서 느끼는 판매 감소 효과가 예상보다 더 크다는 지적이 나왔다. 한국자동차산업협회는 하반기 자동차 내수 판매 둔화가 불가피하며, 이를 극복하기 위한 건의안을 조만간 정부에 제출하겠다고 밝혔다.

자동차산업협회는 지난 7월 21일부터 8월 5일까지 국내 완성차업체 영업점·영업본부를 대상으로 자동차 내수시장 동향 및 업계 마케팅 전략을 조사 및 애로사항을 청취하기 위한 '자동차 마케팅 전략 면담조사'실시하고 이같은 내용을 14일 발표했다.

현장에서는 7월까지는 신차효과 지속, 상반기 계약분에 대한 물량 해소 등으로 성장세가 유지 되었으나, 8월 이후부터는 세제혜택 축소 등 영향이 본격화 되어 감소세로 반전됐다고 지적했다. 특히 올 하반기는 상반기 증가세(5.9% 증가)에도 불구하고 정체 내지는 감소를 전망하며, 올해 연간내수는 전년수준(152만대)에 머물 것으로 내다봤다. 가장 큰 원인으로는 개소세 감면률 축소와 노후차 교체지원 일몰 등 세제혜택 축소가 하반기 내수시장에 큰 부담으로 작용할 것이라는 지적이다.

전기차의 경우 상반기 테슬라 판매는 급증한 반면, 국산 전기차 판매는 상대적으로 저조했다고 지적했다. 자영업자 및 소상공인들이 주로 타는 경상용차는 현재 높아진 안전기준을 충족시키지 못하고 있으며, 충족시키려면 추가 비용 발생 등으로 수익이 맞지 않아 단종 가능성이 있다는 의견이다.

영업점·영업본부에서는 개소세 70% 감면 및 노후차 교체지원 정책 일몰 종료로 7월부터 일부 업체 영업점에서 소비자 내방 및 신규 계약이 줄어든 것으로 나타나고 있다며, 하반기에도 내수활성화 정책 강화가 필요하다는 의견을 밝혔다.

또한 전기차 등 친환경차 판매 활성화를 위해 충전 인프라 확대와 전기차만을 전문으로 전시·판매하는 전용 매장 확보가 필요하다고 지적했다. 이와 함께 자동차 생애 전주기적 관리와 소비자의 편익 증진, 차량 안전성 확보 등 산업생태계 차원에서 인증중고차 산업을 전략적으로 활성화시킬 필요가 있다는 의견이 나왔다.

정만기 자동차산업협회 회장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 내수 위축 우려가 8월부터 현실화 되고 있다”며 “글로벌 수요가 본격 회복되기까지는 자동차 개별소비세 70% 인하 등 정부의 내수진작책이 필요하다”고 지적했다.

자동차산업협회는 이번 면담조사 결과를 바탕으로 ▲하반기 개소세 감면률 확대, 상용차 취득세 감면 검토 ▲노후차 조기폐차 보조금 등 정부 정책에 대한 홍보 및 안내 강화 ▲전기차 충전소 등 친환경차 인프라 조기구축 ▲전기차 판매·마케팅 분야 전문인력 육성 및 교육 지원 ▲하반기 상용 전기차 판매에 차질이 없도록 보조금에 대한 추경, 지자체 ▲재원 확보, 유연한 재원활용(승용차에서 상용차로) 등 대책마련 ▲국내 완성차업계 인증중고차사업 허용 등의 대정부 건의사항을 제시하였고 조만간 관계부처에 제출할 예정이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr