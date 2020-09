[아시아경제 이현주 기자] 김종석 기상청장은 11일 수해 이재민의 생활 위기를 돕기 위해 전국재해구조협회를 통해 성금 1366만5347원을 기탁했다고 13일 밝혔다. 김 청장은 "기상청 직원들과 함께 따뜻한 마음을 담은 성금을 전달한다"며 "수해로 어려움을 격고 있는 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

