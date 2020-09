"韓 3분기 GDP 평균 -1.5%로 전망…주요국보다 양호할 듯"

[아시아경제 정현진 기자] 전 세계 경제가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 어려움을 겪는 가운데 3분기 한국의 경제성장률이 주요국에 비해 양호한 성적표를 받을 것으로 전망됐다.

13일 블룸버그통신이 24개 국내외 투자은행(IB)과 경제연구소의 전망치를 집계한 결과 한국의 3분기 국내총생산(GDP) 증가율은 전년동기대비 평균 -1.5%를 기록할 것으로 예상됐다.

주요 20개국(G20) 중 GDP 증가율을 전분기 대비로 전망된 미국, 일본, 캐나다를 제외하면 16개국 중 중국(5.2%)에 이어 두번째로 양호한 수준이다. 중국은 지난 2분기부터 경제가 침체기에서 성장세로 돌아섰다.

반면 최근 지난 3월 이후 코로나19 확산을 막기 위해 봉쇄조치를 취하고 최근 재확산으로 인한 경기 침체 우려가 커진 영국(-10.7%), 이탈리아(-9.7%), 프랑스(-9.5%), 독일(-6.5%) 등은 2분기보다는 경제가 개선되지만 여전히 큰 폭의 역성장을 기록할 것으로 전망됐다.

미국의 경우 3분기 GDP 증가율 전망치가 전분기 대비 평균 21.2%(연율 기준)에 달하는 것으로 집계됐다. 2분기 성장률이 -31.7%였던 점을 감안하면 기저효과가 큰 것이다.

