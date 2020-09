"소프트뱅크, 반도체기업 암홀딩스 47조원 매각 협상중"

美 엔비디아와 협상…다음주 초 합의 전망

[아시아경제 정현진 기자] 일본 소프트뱅크가 영국 반도체 설계업체 암홀딩스를 400억달러(약 47조4800억원)에 매각하는 협상이 임박했다고 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ는 소식통을 인용해 소프트뱅크가 미국 반도체 업체인 엔비디아와 진행하고 있는 암홀딩스 매각 협상이 다음주 초 결과를 맺을 수 있을 것으로 보인다면서 이같이 전했다. 소식통은 매각 협상은 수주일간 계속됐다면서 막판에 틀어지지 않는다면 협상을 마무리 지을 수 있을 것이라고 설명했다.

매각 금액은 최저 400억달러 수준으로 예상된다. 소프트뱅크는 2016년 암홀딩스를 320억달러에 인수한 점을 감안하면 4년 만에 80억달러의 수익을 낸 셈이다. WSJ는 "협상 중인 조건은 소프트뱅크에게는 큰 성공일 것"이라고 평가했다.

암홀딩스는 전 세계 대부분의 스마트폰 마이크로프로세서를 디자인한 회사다. 엔비디아는 비디오게임 등에 사용되는 그래픽 칩 분야의 선두업체다. 엔비디아가 암홀딩스를 인수하게 되면 관련 업계에서는 대형 플레이어가 재탄생하게 된다. WSJ는 "거래가 성사된다면 올해 지금까지 이뤄진 반도체 업체간 거래 가운데 가장 클 것"이라고 전했다.

소프트뱅크는 미국 증시의 IT 등 기업 주식에 40억달러를 투자해 최근 기술주 하락에 따른 위험 손실에 노출됐다는 평가를 받고 있다. 앞서 WSJ는 소프트뱅크의 콜옵션에 따른 익스포저가 약 500억달러 규모라고 보도했다.

