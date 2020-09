진중권 "이낙연 허수아비…이해찬이 與 실제 대표"

"이해찬 전 대표가 추미애 적극 방어하라고 지시했을 것"

[아시아경제 임주형 기자] 진중권 전 동양대 교수는 12일 더불어민주당에 대해 "사실상 수렴청정 체제"라며 "이낙연 대표는 허수아비고 이해찬 대표가 실제 민주당 대표다"라고 주장했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "당이 어차피 친문(친 문재인)일색이라 친문좌장이 퇴임 후에도 사실상 당 대표 노릇을 계속할 수 있을 것"이라며 "이낙연 대표는 의원들에게 말조심하라고 했지만 이해찬 전 대표는 의원들에게 나서 적극적으로 추미애를 방어하라고 '오더'를 내린다"고 이같이 말했다.

앞서 이해찬 전 대표는 전날(11일) 오후 유튜브 방송 '김어준의 다스뵈이다'에 출연 추미애 법무부 장관 아들의 군 복무 시절 휴가특혜 의혹을 제기한 야당을 겨냥해 "이게 뭐 하자는 것이냐"라며 "본질을 갖고 얘기해야 하는데, 카투사를 한참 얘기하다가 잘 안되나 본지 따님 얘기를 들고 나오고 억지 부리는 게 아닌가 싶다"라고 비판했다.

이에 대해 진 전 교수는 "전·현직 당대표 메시지가 서로 어긋난다면 의원들은 이중 누구 말을 듣겠나"라며 "의원들이 말을 듣는 그 사람이 민주당의 실질적 대표"라고 주장했다.

추미애 법무부 장관 아들의 군 복무 당시 민원실에 전화를 걸었다는 의혹에 대해서는 "본인이 아닌 여당 대표가 민원실을 통해 민원 형식으로 부탁을 했다는 것은 사병 본인이 정상적 절차로는 얻어낼 수 없는 것을 얻어내기 위해서였을 것"이라며 "특권층이라 일반인과는 아예 뇌구조가 다른 것 같다. 3일 입원하고 하루 실밥 푸는데 23일을 쓰는 게 말이 되나"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr