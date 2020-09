[전문] TS엔터 "슬리피, 허위사실 유포" vs 슬리피 "법으로 시비 가릴 것"

TS엔터 "슬리피, 연예 활동 수입·광고비 독차지했다"

슬리피 "전 숙소 집주인 분께만 물어봐도 정리될 사안"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] TS엔터테인먼트로가 래퍼 슬리피를 허위사실 유포로 고소했다. 슬리피는 TS엔터테인트먼트 측의 주장을 부인하며 강하게 맞섰다.

11일 TS엔터테인먼트의 법무 대리인 시완은 "10일 슬리피를 정보통신망법위반(명예훼손), 출판물 등에 의한 명예훼손죄 등으로 서울중앙지방검찰청에 고소했다"고 밝혔다.

TS엔터 측은 "슬리피는 작년 9월부터 생활고 이슈로 주목을 받았으나, 생활고에 시달렸다고 주장한 시점에 연예 활동 및 광고로 얻은 수입을 독차지하고 대출금 6,000만원을 갚는 등 실제로는 허위사실을 유포해 TS엔터테인먼트의 명예를 훼손했다"고 주장했다.

지난해 슬리피는 과거 자신이 겪었던 생활고를 호소하며 통장 거래 내역을 공개하고, 당시 소속사였던 TS엔터테인먼트의 정산이 불투명했다고 주장했다.

TS엔터테인트먼트는 "슬리피는 자신의 자택에 단전이나 단수가 된 적이 없었음에도 'TS엔터테인먼트가 숙소의 월세와 관리비를 7개월에서 많게는 12개월까지 밀리기를 반복해 결국 매일 단수와 단전으로 불편해하다가 퇴거 조치를 당했다'는 내용의 허위사실을 자신의 인스타그램에 올렸다"고 말했다.

이어 "이 같은 내용을 방송에 출연해 이야기함으로써 갖가지 거짓 뉴스와 루머를 만들었다"고 덧붙였다.

TS엔터 측은 "이는 정보통신망법위반(명예훼손) 및 형법상 출판물 등에 의한 명예훼손죄에 해당할 뿐만 아니라, TS엔터테인먼트가 계약사항이 아님에도 슬리피의 개인 생활비까지 지원하여 주었던 호의를 악의로 갚은 일"이라며 "TS엔터테인먼트의 명예를 훼손하고 연예 활동 및 광고로 얻은 수입을 횡령한 슬리피의 잘못을 엄중하게 묻겠다"고 밝혔다.

슬리피는 TS엔터테인먼트의 명예훼손 고소 소식에 "법으로 시시비비를 가리겠다"는 입장이다.

11일 슬리피는 자신의 SNS에 "또 이런 불미스러운 일로 글을 쓰게 돼 진심으로 죄송한 마음"이라는 글을 올렸다.

그는 "조금 전 기사를 통해 이야기를 접하게 됐는데 전에 살던 숙소의 집주인 분들께만 물어보셔도 정리될 사안들"이라며 "서로의 주장을 반복하는 건 괜한 불편함만 끼칠 것 같다. 하고 싶은 말들은 많지만 향후 법적인 판단을 통해 시시비비를 가리도록 하겠다"고 밝혔다.

이하 TS엔터테인먼트의 대리인 법무법인 시완 입장문 전문.

TS엔터테인먼트는 2020년 9월 10일 슬리피를 정보통신망법위반(명예훼손), 출판물 등에 의한 명예훼손죄 등으로 서울중앙지방검찰청에 고소하였고, 이와 관련하여 TS엔터테인먼트의 대리인 법무법인 시완은 다음과 같이 TS엔터테인먼트의 입장을 전달합니다.

슬리피는 작년 9월부터 생활고 이슈로 주목을 받았으나, 생활고에 시달렸다고 주장한 시점에 연예활동 및 광고로 얻은 수입을 독차지하고 대출금 6,000만원을 갚는 등 실제로는 허위사실을 유포하여 TS엔터테인먼트의 명예를 훼손한 것임이 드러났습니다.

TS엔터테인먼트가 한국전력공사 및 아파트관리사무소로부터 받은 공문에 따르면 슬리피는 자신의 자택에 단전이나 단수가 된 적이 없음에도 불구하고 "TS엔터테인먼트가 숙소의 월세와 관리비를 7개월에서 많게는 12개월까지 밀리기를 반복하여 결국 매일 단수와 단전으로 불편해하다가 퇴거 조치를 당했다"는 내용의 허위사실을 자신의 인스타그램에 게재하였고, 위와 같은 내용을 방송에 출연하여 이야기함으로써 갖가지 거짓 뉴스와 루머를 만들었던 것입니다.

이는 TS엔터테인먼트의 명예를 훼손한 것이므로 정보통신망법위반(명예훼손) 및 형법상 출판물 등에 의한 명예훼손죄에 해당할 뿐만 아니라, TS엔터테인먼트가 계약사항이 아님에도 슬리피의 개인 생활비까지 지원하여 주었던 호의를 악의로 되갚은 일입니다.

TS엔터테인먼트는 이번 형사고소를 시작으로 TS엔터테인먼트의 명예를 훼손하고 연예 활동 및 광고로 얻은 수입을 횡령한 슬리피의 잘못을 엄중하게 묻도록 하겠습니다.

이하 슬리피 SNS 전문.

안녕하세요. 슬리피입니다.

또 이런 불미스러운 일로 글을 쓰게 되어서 진심으로 죄송한 마음입니다. 조금 전 기사를 통해 이야기를 접하게 됐는데 전에 살던 숙소의 집주인 분들께만 물어보셔도 정리될 사안들입니다.

서로의 주장을 반복하는 건 괜한 불편함만 드릴 것 같습니다. 하고 싶은 말들은 많지만 향후 법적인 판단을 통해 시시비비를 가리도록 하겠습니다.

다시 한번 심려 끼쳐드려서 죄송합니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr