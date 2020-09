삼성생명, 환매연기 금 무역금융 펀드 투자자에 50% 선지급

[아시아경제 기하영 기자]삼성생명이 환매가 연기된 금 무역금융 사모펀드의 원금 일부를 선지급하기로 했다.

11일 금융권에 따르면, 삼성생명은 이달 4일 열린 이사회에서 '유니버설 인컴 빌더 펀드 링크드 파생결합증권(DLS)' 투자자들에게 원금의 50%를 선지급하기로 결정했다. 삼성생명은 이사회 의결 후 내용을 투자자들에게 공지하고 선지급을 진행 중이다.

이 상품의 기초자산은 홍콩에서 금 실물을 거래하는 무역업체에 신용장 개설을 위한 단기자금 대출을 제공하고 이자수익을 받는 구조로 설계됐다. NH투자증권이 DLS로 발행해 삼성생명 신탁 채널을 통해 주로 판매했다.

올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 무역업체의 자금 사정이 어려워지면서 대출금 상환이 지연되며 환매가 내년 5월로 연기됐다. 환매가 연기된 규모는 현재까지 총 610억원이며 이 가운데 삼성생명이 530억원을 판매했다.

