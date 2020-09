[드링킷]빙그레우스 "아이유와 만남...마음까지 빼앗겼다오"(인터뷰)

빙그레우스 더 마시스 인터뷰

[컬처&라이프 드링킷팀 김진선 기자] 썰렁한(?) 농담으로 바나나맛우유까지 얼려버리고 만 빙그레 왕국의 빙그레우스 마시스(이하 빙그레우스). '6개월 농담 금지'라는 판결을 받았지만, 웃음을 전하고자 하는 그의 숭고한 정신과 진심이 닿아 무죄를 선고받았다. 특산물(꽃게랑, 메로나, 엑설런트, 비비빅, 빵또아) 등을 장착하고, 치명적인 매력을 발산하고 있는 그를 만났다. 빙그레 왕국 왕의 명에 따라 인스타그램을 운영하며 바쁜 일상을 보내고 있었다. 빙그레 왕국에서 만나고 싶었지만, 코로나19 여파로 인해 영상과 서면 인터뷰로 진행됐다.

Q. 영상 인터뷰는 처음이신가요? 만나게 돼 너무나 반갑습니다. 간단한 소개 부탁드립니다.

A. 처음이라니! 너”무”하시오! (찡긋 웃으며) 난 “배추”하겠소. 하하 농담이오, 요즘 내가 모델로 나오는 광고 속 명대사라 한번 해 보았소. 사교계에서 이 몸에 대한 찬사가 자자하여, 올봄부터 질의응답 요청이 많았소. 난 빙그레우스 더 마시스(맛있어)라고 하오. 아버지의 명을 받아 빙그레 인스타그램 운영을 맡고 있소. 앞으로도 잘 부탁드리오.

Q. 바나나우유와 아이스크림 등의 특산물이라는 인식에서, 빙그레가 이제 다양한 방면으로 두각을 드러내고 있어요. 그 일등공신이신데 인기를 실감하시는지요.

A. 얼마 전 그대튜브(유튜브)에 내가 모델로 나오는 '빙그레 메이커를 위하여' 광고가 올라갔소. 일주일 만에 댓글이 4천 개가 달리고, 280만 조회 수를 기록하고 있지요. 다 내 덕분이라고 생각하오. (하하) 나의 추종자(팔로워, 구독자)들에게 감사의 한마디 남기겠소. "당신을 빙그레하게 할 사람 그거 내가 계속하면 안 되오? 특히 애정하오."

Q. 인기 요인은 뭐라고 생각하시나요.

A. 훌륭한 그림체의 이목구비와 주옥같은 명언(아재 개그)이라 생각하오. 얼마 전 '2020년 빙그레 왕국 노잼'이라는 죄로 농담 재판에 회부되었지만, 웃음을 위해 도전하는 나의 숭고한 정신에 감동하여 무죄를 선고받았소. 웃는 것만으로도 기분이 한결 나아질 때가 있소. 세상에 빙그레가 가득해지는 그 날까지 노력할 테니 모두 함께 해 주시오.

Q. 인스타그램 스타이신데 스타가 되기까지 힘들었던 순간은 언제인가요.

A. (잠시 얼굴을 붉히며) 처음에는 내가 인스타그램에 대해 잘 알지 못하여 셀카만 여섯 장 연달아 올리는 바람에 “담당자가 퇴사하냐”는 문의가 빗발치기는 했소. 하지만 그것도 잠시, 나의 뛰어난 외모와 타고난 센스, 빙그레 왕국에 대한 열정에 다들 매료되고 말았소. 얼마 전에는 더위 마왕의 고온 다습한 장마전선의 영향으로 “더위와의 전쟁”을 이끌며 인스타그램까지 운영하느라 좀 힘이 들었소.

Q. 목소리가 매력적이신데 비결은 무엇인가요. 노래 실력도 좋으시던데 혹시 연습하신 건가요.

A. 요즘 주위의 백성들이 많이 힘들어하는 것 같소. 내, 배우 김성철의 멋진 목소리를 빌려 웃음과 노래로 그들을 응원하고 싶었소. 목소리가 매우 멋있소. 역시 내 목소리가 될 만하오. 바나나맛우유 님의 목소리도 정말 아름다우니, 꼭 들어 주시오.

Q. 빙그레우스님의 유머 감각은 언제부터 그렇게 출중했나요.

A. 빙그레 왕국의 이름을 보시오. 웃음은 우리의 숙명이오.

Q. 제일 좋아하는 신하/제일 마음에 안 드는 신하가 있다면요?

A. 내겐 천군만마와 같은 추종자(팔로워)들과 신하들이 있소. 모두 나를 응원하고 돕고 있소. 요즘 많은 댓글이 옹떼 메로나 부르쟝(메로나 캐릭터 이름)을 지지하는 것 같아 마음이 아프곤 하오….(이를 꽉 깨물며).. 다 지켜보고 있소.

Q. 빙그레 왕국의 강점은 무엇이라고 생각하시나요.

A. 빙그레 왕국은 크게는 북방의 냉동고 고원과 남방의 과자곤돌라 협곡, 중앙으로는 건강과 행복이 가득한 빙그레 왕국과 음료해안이 넘실대는 곳이오. 이곳의 특산물들은 아이스크림, 과자, 음료, 디저트 등 무척 다양하고 맛도 좋소. 백성들에게 많은 사랑을 받고 있소.

Q. 빙그레를 생각하면 노란색, 초록색이 떠오르는데 핑크색 헤어스타일은 염색하신 건가요?

A. 노란색과 초록색이라면 빙그레 왕국의 신탁을 관리하는 바나나맛우유 아니오. 빙그레 왕국의 상징은 '빨간색 B', 나의 찰랑거리는 적색 머리칼과 눈동자는 우리 왕국의 상징이오.

Q. 다양한 먹을거리 중에 다른 나라 사신이 오면 가장 자신 있게 추천해 주고 싶은 건 어떤 제품인가요

A. 내 가장 좋아하는 것으로 추천해도 되겠오? (진지한 표정으로) 요플레 뚜껑, 뽕따 꽁지, 끝까지 맛있는 슈퍼콘의 끝부분이오. 강추하오!

Q. 김태희, 아이유, 김우빈, 펭수 등과 만났는데 에피소드도 있나요?

A. 일과를 마친 이후에는 '빙그레실록'이라고 불리는 일기를 쓰며 하루를 마무리하오. 내 그때의 행복했던 기분을 모두 기록하여 가끔 꺼내 보곤 하죠. 아이유 님은 갑자기 입맛을 다시더니 별안간 내 바나나맛 우유 왕관의 뚜껑을 뜯어버려서 놀랐소. '찐' 환경 보호를 위해 분리배출을 위한 거라고...하! 그 이후로 나는 그에게 왕관 뚜껑과 마음마저 모조리 뺏기고 말았소. 참, 최근에 비룡님이 김태희님의 끌레도르 광고에 소송 이야기를 꺼내 정말 무서웠소.

Q. 냉장고에 어떤 먹거리로 채워져 있는지도 궁금해요

A. 바로 나, 빙그레우스가 새로운 얼굴(*모델) 이 된 초코타임, 딸기타임 우유로 가득 차 있소. 내 우유마다 고객님들을 향한 애정 어린 인사말도 적었으니, 편의점에서 내 얼굴과 편지를 본다면 꼭 꺼내 주시오.

Q. 팬들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요. 앞으로의 계획도 궁금합니다 .

A. 역시 올해 최고의 목표는 왕위 계승이오. 왕위를 계승하게 된다면 보답할 수 있는 많은 일을 기획 중이니, 빙그레 인스타그램 팔로우하고 다들 동참하시길 바라오. 그리고 무엇보다 건강 잘 챙기시오.

사진=김태윤 기자, 빙그레 제공

김진선 기자 carol@asiae.co.kr