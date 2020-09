하고, 추석맞이 펀딩 상품 대거 출시

[아시아경제 이선애 기자] 하고엘앤에프가 운영 중인 펀딩&큐레이션 플랫폼 하고(HAGO)가 추석을 앞두고 가을 의류 및 잡화, 먹거리 등 추석맞이 펀딩 상품을 잇따라 선보인다고 11일 밝혔다. 온라인을 통한 쇼핑과 선물 구입 수요가 늘어난 만큼 다양한 연령대를 만족시킬 상품들을 순차적으로 준비했다.

우선 패션에 관심이 많은 2030 세대를 위해 최근 인기 아이템인 버킷백과 액세서리 등을 20일까지 30% 할인가에 펀딩 상품으로 선보인다. ‘펀프롬펀 캐리 체크 쓰리웨이 버킷백’은 가죽끈 2개와 어깨에 매기 편한 넓은 끈 1개가 함께 구성된 제품으로 크로스, 숄더, 백팩 3가지 방식으로 착용할 수 있다. 복조리 형태의 버킷백으로 활용도도 높다. 카멜과 네이비 2가지 색상으로 출시됐다. 펀딩 참여 시 정상가 10만4000원에서 30% 할인된 7만2800원에 만나볼 수 있다.

20대뿐만 아니라 중년층까지도 부담 없이 활용할 수 있는 ‘마티아스 마더 오브 펄 네크리스 세트’도 17일 펀딩기간에 한해 50% 할인된 4만5000원에 판매한다. 담수 진주 목걸이와, 14K 골드 링 귀걸이 구성이며 착용 시 차분하고 깔끔한 가을 의류에 포인트를 줄 수 있다. 합리적인 가격에 고급스러운 액세서리 세트로 선물용으로도 제격이다.

건강한 먹거리 등 라이프스타일에 투자를 아끼지 않는 3040을 위해 ‘쿠엔즈 버킷 건강 기름 혼합세트’도 마련했다. 21일까지 펀딩에 참여하면 15% 할인된 금액에 구매할 수 있다. 참기름과 생들기름으로 구성된 세트A는 3만4850원이다. 참기름과 마늘유, 파뿌리유 3종으로 구성된 세트B는 4만7600원이다. 원적외선으로 저온에서 볶아 만든 참기름은 가마솥으로 볶고 맷돌로 갈아서 짜낸 옛날 참기름 맛을 구현한 것이 특징이다. 생들기름은 냉압착 방식의 제조 기법을 사용해 들기름을 좋아하지 않는 이들도 신선한 맛과 향을 즐길 수 있다.

하고 관계자는 “추석을 앞두고 간절기 패션 아이템과 건강한 먹거리 등 다양한 연령대에서 만족할 수 있는 추석맞이 펀딩 상품을 대거 선보이게 됐다”며 “언택트 선물 수요가 높은 시기에 발맞춰 합리적인 가격에 구매할 수 있는 펀딩 상품을 내놓은 만큼, 소비자들의 관심도 집중될 것으로 기대된다”고 설명했다.

