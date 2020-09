양국 외교장관 러시아에서 양자 회담

기존 국경관리 규정 준수…사태 악화 방지 합의

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 신화통신은 왕이(王毅) 중국 국무위원 겸 외교부장과 수브라마냠 자이샹카르 외교장관간 양자회담이 러시아 모스크바에서 10일 열렸다고 11일 보도했다.

이날 회담에서 두 장관은 "양국 간 국경분쟁이 상호이익에 도움이 되지 않는다"면서 양국 국경경비대의 대화를 지속적으로 유지하기로 합의했다.

또 양국 장관은 기존 국경관리 규정을 준수, 사태 악화를 막아야 한다는데 합의했다고 신화통신은 전했다.

이를 위해 중국과 인도의 국경문제 협의와 조정작업을 계속 진행하기로 했다.

이와 함께 양국 장관은 새로운 신회구축을 조속히 완료, 지속적인 국경지역의 평화와 안정을 유지해야 한다는 데 동의했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr