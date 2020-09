구인모 거창군수, 농협중앙회 회장상 수상

‘부농실현 농촌경제’라는 군정 목표 아래 거창만의 특화된 농업정책의 결과

농업 경쟁력 강화와 농정가치 실현을 위해 더욱 노력하겠다 다짐



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 농협중앙회 창립 제48주년을 기념해 개최 예정이었던 시상식 행사가 코로나19로 취소됨에 따라 농협중앙회 거창군지부장(지부장 최병철)이 이성희 농협중앙회 회장을 대신해 전수했다.

경남 구인모 거창군수는 농가소득 및 농업 부가가치 증대에 이바지한 자치단체장에게 수여하는 농협중앙회 회장상을 받았다고 10일 밝혔다.

이번 수상은 ‘부농실현 농촌경제’라는 군정 목표 아래 농업·농촌의 가치를 높이는 거창만의 특화된 정책으로 모두가 잘살고 행복한 농촌 조성을 위해 노력해온 것에 관한 결과이다.

또한 지난 2018년 7월 취임 후 거창만의 경쟁력 있는 농촌브랜드 강화를 위해 전국 최상위 축산 브랜드를 구축하여 ‘애우 품질 3년 연속 전국 1위’, (사)소비자시민모임이 주관하는 우수축산물 브랜드에서 11년 연속 우수 선정, ‘친환경 축산물 생산 경상남도 1위’의 성과를 거두었다.

특히 거창 사과 소득을 현재 2배인 2000천억 원까지 높이기 위한 농정혁신 제1호를 발표해 군을 전국 최상의 사과 고장으로 만든다는 계획이다.

이를 위해 거창 사과 50% 공동선별 공동계산이라는 통합 마케팅으로 사과 농가는 생산에만 전념할 수 있는 선진 유통체계를 구축했으며, 제초제·생장 조정제·착색제를 사용하지 않고 친환경 농산물을 생산하는 3무(無)농업을 역점 추진해 서울시가 추진하는 공동급식 지자체로 선정되는 큰 성과를 거두기도 했다.

구인모 거창군수는 “농협중앙회가 거창군의 창의적이고 발전적인 농업정책을 높이 평가해 준 점에 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 농업인들의 소득향상을 위한 농업 경쟁력 강화와 지속할 수 있는 농정 가치 실현을 위해 더욱 노력하겠다”고 포부를 밝혔다.

