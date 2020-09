이지케어텍, 사우디 왕립위 얀부병원과 병원정보시스템 구축 계약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 이지케어텍 이지케어텍 099750 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,450 등락률 +6.46% 거래량 420,817 전일가 22,450 2020.09.10 14:32 장중(20분지연) 관련기사 이지케어텍, 삼광의료재단과 클라우드 및 의료 빅데이터 협업 위한 MOU 체결이지케어텍, 2분기 영업손실 29억…적자지속이지케어텍, 59억 규모 차세대 의료정보시스템 구축사업 체결 close 은 분당서울대학교병원과 손잡고 사우디아라비아 왕립위원회 얀부병원(Royal Commission Health Services in Yanbu)의 차세대 의료정보시스템 베스트케어2.0A(BESTCare2.0A) 구축 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 계약 규모는 약 48억원으로 내년 상반기까지 얀부병원과 8개 클리닉(Primary Healthcare Center)에 솔루션을 구축하게 된다.

얀부병원은 사우디 서부 메디나주에 위치한 종합병원으로 총 342개 병상과 8개 클리닉을 운영하고 있으며 의료 품질 및 환자 안전을 중점적으로 체크하는 JCI와 CBAHI 인증을 받았다. 또 메디나주 환자 만족도 부문 은상을 수상하는 등 왕립위원회의 메인 병원으로서 가치를 인정받고 있다.

이지케어텍은 2014년 사우디 국가방위부와 의료정보시스템 공급 계약을 체결한 후 현재까지 사우디에서 총 9개의 계약을 맺는 등 중동 수출을 가속화하고 있다. 회사 측은 이번 계약으로 왕립위원회와 국가방위부 등 사우디 2개 정부 부처 산하 모든 병원에서 베스트케어를 사용하게 된 만큼 향후 사우디 및 중동 시장에서 이지케어텍의 영향력이 더욱 커질 것으로 기대하고 있다.

해외 프로젝트를 총괄하는 황희 이지케어텍 부사장은 “코로나19 영향으로 예정보다 6개월 이상 계약이 지연되는 등 어려움이 있었으나 제안 발표, 시스템 시연, 질의 응답 등을 비대면 화상회의로 소화하는 등 적극적으로 협상에 임한 끝에 수주에 성공했다”며 “현재 진행 중인 다른 여러 국가와의 협상에서도 더 많은 정성으로 고객을 설득해 조만간 새로운 시장에서 기존의 병원정보시스템과 더불어 새로운 클라우드 시스템 수주에도 성공하겠다”고 말했다.

이지케어텍은 사우디 7개, 아랍에미리트 2개, 미국 5개 등 총 14개의 해외 병원에 베스트케어 구축을 완료했고, 일본 성마리안나대학병원과 성공적인 F&G 프로젝트 수행 완료 및 조만간 구축 계약을 앞두고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr