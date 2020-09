정부 "실외 집합금지는 과도한 조치…감염 위험성은 있어"(상보)

[아시아경제 김슬기 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방 차원의 한강공원 통제에 다른 지역으로 사람이 몰리는 '풍선효과' 지적이 나오는 가운데 정부는 "모든 실외 공간에 집합금지를 내리는 것은 과도하다"라고 밝혔다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 10일 오전 정부세종청사에서 열린 코로나19 중앙재난안전대책본부(중대본) 정례브리핑에서 "실외마저도 집합을 전부 다 금지시키는 것은 너무 과도한 조치라는 비판이 있다"고 설명했다.

그러나 윤 총괄반장은 밀폐·밀집·밀접 '3밀' 환경이 조성되면 실외에서도 코로나19가 확산될 수 있다면서 시민들의 자발적인 노력과 방역수칙 준수를 당부했다.

그는 "캠핑장과 같이 실외에서도 코로나19 집단감염이 발생한 사례가 있었다. 실외든 실내든 밀폐되고 밀접한 사항이 발생하면 언제든지 감염될 수 있다"고 경고했다.

그러면서 "한강공원을 집중적으로 점검하다 보니 그 외의 장소로 다시 이동한다. 계속해서 따라잡으며 (조치)하기에는 상당히 어렵다"고 했다.

윤 총괄반장은 "국민들께서 야외 장소라도 밀접한 환경이 조성되면 언제든 감염 위험성이 높아질 수 있다는 점을 충분히 아셔야 한다"라며 "마스크 착용, 방역수칙을 잘 지키는 것이 가장 확실하고 안전한 방법"이라고 덧붙였다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr