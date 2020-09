[아시아경제 이민우 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,225 전일대비 45 등락률 +2.06% 거래량 227,012 전일가 2,180 2020.09.10 10:10 장중(20분지연) 관련기사 진흥기업, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.41%【전문가의견】 "내연기관 비켜" 전기차 붐 타고 '2차전지주' 흥한다갑작스러운 서울시장 공석! 내년 4월선거 대선과 비슷한 열기 close 은 지앤아이건설로부터 613억원 규모의 광주 서구 마륵동 효성 해링턴플레이스 신축공사를 수주했다고 10일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr