[포토] 로레나 듀란 '독보적 볼륨감'

[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 로레나 듀란이 몸매를 자랑했다.

최근 로레나 듀란은 자신의 인스타그램에 사진 두 장을 게재했다. 사진 속 그는 바닷가 바위 위에 앉아 건강미 넘치는 몸매를 과시하고 있다.

한편 정형화된 아름다움을 강조하는 빅토리아 시크릿이 틀에서 벗어나 로레나 듀란을 기용해 화제가 된 바 있다.

