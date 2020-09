교육부, 적극행정 우수사례 '디지털 교육 전환'·'농산물 꾸러미' 등 선정

초중고 전체 학교 무선망 구축 사업 추진도

남은 기간 교육 분야 코로나19 극복 과제 등 제시

[아시아경제 이현주 기자] 교육부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 상황에 대비해 디지털 교육 대전환 준비, 농산물꾸러미 지원사업, 학교무선망 구축사업 등을 적극행정 우수사례로 선정했다.

박뱀범 차관은 10일 오전 열린 제37회 차관회의에서 교육부의 '상반기 적극행정 우수사례 및 하반기 중점 추진 과제'를 이 같이 발표했다.

교육부는 학생, 학부모, 교원 등 정책 수요자 및 전문가 등과 '포스트코로나 교육 대전환을 위한 대화'를 통해 디지털 기반 미래교육 혁신과제 발굴했으며 이를 한국판 뉴딜 종합계획에 초함해 추진하고 있다. 초·중·고 무선 환경을 구축하고 노후화 된 학교를 디지털화 재건축 하는 '그린 스마트 스쿨' 사업 추진에 나서고 있다.

또 학교 급식이 중단된 가정에 농산물 꾸러미를 지원해 생산 농가와 식사 준비에 부담을 느끼는 학부모들의 고충을 덜었다. 14개 시도 및 1개 군 학생 499만명에게 농산물꾸러미를 지원했다. 학교 무선망 구축과 관련해 3차 추가경정예산에서 '초중등 온라인 교육인프라 구축사업'을 추가하면서 초·중·고 전체 교실 무선망 구축을 하기로 했다.

교육부는 교육 분야 코로나19 극복 과제와 미래교육 혁신 과제를 올해 남은 기간 동안의 적극행정 과제로 제시했다.

이를 위해 '코로나19 일일점검회의'를 진행하고 방역 상황을 수시로 점검하고 관련 대응 지침을 마련했으며 교원 업무부담 경감을 위해 교원 담당 교육부 사업을 축소·조정하고 범교과 학습주제 수업시수 감축 등을 지속적으로 추진하고 있다. 미래교육 혁신 과제로는 한국형 원격교육체제 수립을 위해 원격수업 공공플랫폼을 고도화 하고 미래형 수업 역량 강화 프로그램 10종을 개발한다.

박백범 차관은 "적극행정은 공직자의 당연한 소임"이라며 "코로나19로 인해 학생, 학부모 및 교원 등이 학교 현장에서 많은 어려움을 겪고 있는 상황에서 교육부는 앞으로도 적극행정에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr