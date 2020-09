LG전자 세탁기·건조기 호주 소비자평가서 1위 휩쓸어

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 93,200 전일대비 3,000 등락률 +3.33% 거래량 1,121,929 전일가 90,200 2020.09.10 10:07 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승세에 5.94% ↑LG전자 SW공인시험소, 품질측정에 기능안전 시험…민간기업 최초LG 건조기 판매 3대 중 1대…일체형 '트롬 워시타워' close 가 자사의 세탁기와 건조기가 호주에서 고성능과 고효율을 인정받으며 최고 제품으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

호주 유력 소비자잡지 초이스(Choice)는 최근 LG전자 드럼 세탁기(모델명 : WV9-1412W)를 소비자평가 1위에 선정하면서 동시에 추천제품(Choice Recommend)에도 올렸다.

초이스 평가단은 이 제품이 헹굼, 얼룩 제거, 효율적인 물 사용 등에서 탁월하다고 평가했다. 이 제품은 의류 무게를 감지한 후 빅데이터를 활용해 의류 재질을 확인할 수 있는 경우 LG전자만의 세탁방법인 6모션 가운데 최적의 모션을 스스로 선택한다. 예를 들어 섬세한 의류 재질인 경우 주로 흔들기 모션으로 세탁해 옷감을 보호한다.

또 LG전자 통돌이 세탁기도 1위(모델명: WTG1032WF)를 차지하며 세탁기 기술력을 입증했다.

LG전자 건조기(모델명: TD-H802SJW)도 에너지 효율성, 브랜드 신뢰도 등에서 높은 점수를 받으며 초이스의 평가에서 1위에 올랐다. 특히 이 제품은 글로벌 가전업체들이 호주에서 판매하는 건조기 18종 가운데 가장 높은 평점인 84점을 받으며 추천 제품에도 선정됐다.

LG전자 세탁기와 건조기가 좋은 평가를 받는 요인으로는 LG 생활가전의 차별화된 핵심부품과 인버터 기술이 꼽힌다. 인버터 기술은 생활가전의 핵심부품인 모터와 컴프레서의 운동 속도를 자유자재로 변환할 수 있다. 상황에 맞게 꼭 필요한 만큼만 모터와 컴프레서를 작동시키는 것이 가능해 제품 성능은 물론 에너지효율까지 높일 수 있어 프리미엄 가전이 갖추고 있는 주요 기술로 꼽힌다.

류재철 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장 부사장은 “차별화된 핵심부품과 기술력을 바탕으로 글로벌 생활가전 시장을 지속 선도할 것”이라고 말했다.

