[아시아경제 조인경 기자] 서울시설공단이 10일 밤부터 20일 새벽까지 내부순환로와 강변북로 등 자동차전용도로 8개 노선에서 도로시설물을 세척한다.

세척작업이 이뤄지는 노선은 올림픽대로와 서부간선도로, 양재대로, 국회대로, 언주로, 동부간선도로, 강변북로, 내부순환로 8개 노선이며 통행 불편을 고려해 청소구간 1개 차선을 밤 10시부터 다음날 오전 5시까지 부분 통제한다.

이번 작업은 터널과 지하차도에 쌓인 매연, 미세먼지 등을 제거해 공기질을 개선하고 보다 쾌적한 도로환경을 조성하기 위해 실시된다. 자동차전용도로 터널과 지하차도 13개소에 대한 세척 작업을 진행하는데 하루 평균 물청소차 5대와 작업자 40명이 투입된다.

조성일 서울시설공단 이사장은 "세척작업 기간 중 불가피하게 부분적으로 야간에 1개 차로를 통제할 수 있으니 시민들의 이해와 협조를 부탁드린다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr