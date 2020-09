진료복귀 첫날 전공의 휴진율 33%…전일比 40%p 감소

[아시아경제 김흥순 기자] 전공의들이 무기한 집단휴진을 마치고 현장으로 복귀하기로 한 첫날인 8일 휴진율은 약 33%로 크게 줄었다.

보건복지부는 이날 전공의 수련기관 200곳 가운데 140곳에 대한 근무 현황을 파악한 결과 소속 전공의 9653명 중 비근무 인원은 3158명(32.7%)으로 확인됐다고 밝혔다. 전날 전공의 휴진율은 72.8%였는데 이보다 40%p 넘게 감소한 것이다.

전공의와 함께 휴진에 동참한 전임의(펠로)는 2536명 가운데 34명이 근무에서 빠져 휴진율은 1.3%로 집계됐다. 전날 전임의 휴진율은 19.2%였다.

앞서 전공의와 전임의들은 의과대학 정원 확대, 공공의대 설립 등 정부 의료 정책에 반발하며 지난달 21일부터 집단휴진을 이어 가다 이날 오전 7시부터 단체행동을 잠정 유보하기로 했다.

