경산시의회, 제221회 임시회 폐회 … 추경 1조3813억여원 확정

'삼성현 역사문화공원 관리·운영 조례 일부개정안' 보류

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시의회는 8일 2차 본회의를 끝으로 제221회 임시회를 폐회하고 7일간 일정을 마무리했다.

이날 본회의에서 박병호 의원이 대표 발의한 '경산시의회 입법 및 법률고문 운영 조례 일부개정조례안' 등 14건의 안건을 원안가결했다. 또한 제3회 추가경정 예산안 등 4건을 수정가결하는 한편 '삼성현 역사문화공원 관리 및 운영 조례 일부개정조례안'은 보류했다.

지난 7일에 열린 예산결산특별위원회는 각 상임위 예비심사를 최대한 존중해 전체 1조3814억원 중 세입분야는 일반회계 및 특별회계 모두 원안가결했다. 세출분야에서는 일반회계 3건, 9000만원 삭감한 뒤 제2차 본회의에서 최종 확정했다.

이날 본회의에서 배향선의원은 '장애인 편의제공 등 제도 및 정책 개선되어야'라는 주제로, 양재영의원은 '자인소재 육군 제7516부대 2대대 이전을 통한 지역 균형 발전추진' 관련해 5분 자유발언을 펼쳤다.

이기동 의장은 "후반기 출범 후 첫 임시회 기간 제3회 추가경정 예산안 및 조례안 심사준비 관련 동료의원들과 성실히 임해준 집행부 공무원들에게 깊은 감사를 드린다"며 "코로나19 재확산 우려가 있으므로 시민 여러분께서는 마스크 착용 및 개인위생관리, 사회적 거리두기에 철저를 기하여 주시길 바란다"고 당부했다.

