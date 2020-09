소폭 상승 코스피…2401.91에 마감

개인 홀로 매수세…코스닥은 소폭 하락 마감

[아시아경제 이민우 기자] 종일 큰 변화 없는 상태를 이어간 코스피 지수가 2400대를 유지하며 마감했다.

8일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전날보다 0.74%(17.69포인트) 오른 2401.91에 마감했다. 시가 2402.66과 큰 차이 없는 수준이다. 개장 초기 2407.56까지 오른 뒤 소폭하락하고 나서는 별다른 변동 없이 2400선을 오갔다.

투자주체별로는 개인이 265억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 305억원, 123억원 순매도했다.

하락한 종목의 숫자가 상승한 종목보다 소폭 많았다. 전기·전자 업종의 상승폭이 3.0%로 가장 컸다. 이어 제조업(1.24%), 보험(1.01%), 음식료품(1.00%) 등의 순이었다. 하락폭이 가장 큰 업종은 기계였다. 2.57% 떨어졌다. 이어 섬유·의복(-1.29%), 화학(-1.20%), 증권(-1.00%) 등의 순으로 낙폭이 컸다.

시가총액 상위 10위 종목 중 셀트리온의 상승폭이 4.2%로 가장 컸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 2,200 등락률 +3.89% 거래량 31,269,623 전일가 56,500 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중삼성전자 8조원 5G장비 계약에 관련주 기대감 '솔솔'[특징주] 삼성전자 8兆 규모 5G계약 소식에 이틀째 강세 close 가 3.8% 오르며 뒤를 이었다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 1,000 등락률 +1.28% 거래량 3,361,198 전일가 78,400 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승SK하이닉스, 최근 5일 외국인 197만 5363주 순매도... 주가 7만 8200원(-0.64%) close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 435,500 전일대비 5,500 등락률 +1.28% 거래량 323,897 전일가 430,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선 close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,493,000 전일대비 18,000 등락률 +1.22% 거래량 21,654 전일가 1,475,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승LG생활건강 후, 비첩 자생 에센스 한정판 출시 close 등은 모두 1.2%씩 올랐다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 709,000 전일대비 11,000 등락률 -1.53% 거래량 805,001 전일가 720,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (-1.5%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 3,500 등락률 -1.11% 거래량 984,376 전일가 314,500 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 네이버, 4년 연속 동반성장지수 최고 등급 획득코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승 close (-1.1%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 2,000 등락률 -1.18% 거래량 1,905,351 전일가 170,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 현대차그룹 모셔널, 자율주행 데이터 공유 문화 앞장코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (-1.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 390,000 전일대비 2,000 등락률 -0.51% 거래량 1,011,393 전일가 392,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 거리두기 빅데이터 보니…택시호출·대중교통 이용 감소코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선카카오게임즈에 몰린 58조원中 절반은 증시로 close (-0.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 2,000 등락률 -0.26% 거래량 70,845 전일가 776,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세 close (-0.2%) 등을 떨어졌다.

코스닥도 큰 변동 없는 모습이었다. 전날보다 0.07%(0.59포인트) 내린 878.29 마감했다. 하루 최고점은 887.01, 최저점이 874.31일 정도로 변도폭은 크지 않았다.

개인의 매수세가 지수 하락을 막는 형국이었다. 개인은 1578억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 891억원, 373억원을 순매도했다.

역시 하락 업종이 다수였다. 통신장비 업종의 낙폭이 2.97%로 가장 컸다. 이어 운송장비·부품(-2.89%), 금속(-1.91%), 의료·정밀기기(-1.61%) 등의 순이었다. 반면 출판·매체복제(3.28%), 비금속(3.16%), 오락·문화(2.90%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목은 상승과 하락이 동일한 비율로 나타났다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 261,000 전일대비 5,600 등락률 +2.19% 거래량 65,267 전일가 255,400 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속 close 의 상승폭이 2.1%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 121,000 전일대비 1,500 등락률 +1.26% 거래량 1,724,262 전일가 119,500 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중이번엔 태반주사제 다! 항바이러스 효과 입증! 빨리 시작하세요!코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close 과 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 247,000 전일대비 3,000 등락률 +1.23% 거래량 6,076,787 전일가 244,000 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중[특징주]씨젠, 코로나19와 감기·독감 바이러스 동시 진단 신제품 소식에 20% 강세코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close 이 모두 1.2%씩 올랐다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 103,100 전일대비 1,000 등락률 +0.98% 거래량 2,091,365 전일가 102,100 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중비타민 많이 챙기세요! 면역력 낮아지면 감염 위험 올라가는거 아시죠?코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선 close (0.9%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,400 전일대비 200 등락률 +0.16% 거래량 109,990 전일가 128,200 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속 close (0.1%) 등의 순이었다. 가장 낙폭이 큰 종목은 5.2%가 떨어진 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 82,100 전일대비 4,500 등락률 -5.20% 거래량 2,323,438 전일가 86,600 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속 close 였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 104,500 전일대비 4,800 등락률 -4.39% 거래량 1,397,051 전일가 109,300 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중에이치엘비, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -1.74%...코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close 도 4.3% 하락했다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 208,700 전일대비 5,900 등락률 -2.75% 거래량 334,096 전일가 214,600 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 고요한 코스피… 2400선에서 횡보중코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (-2.7%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,700 등락률 -1.80% 거래량 297,406 전일가 150,200 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승[Today 증권사 리포트 총정리] 레이, 에코프로비엠 높은 목표가 제시 close (-1.8%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 175,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 175,600 2020.09.08 15:30 장마감 관련기사 제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.65%코스피, 개인·기관 순매수에 2400선 회복… 코스닥 880선코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승 close (-1.4%) 등의 순이었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr