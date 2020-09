日게이단렌 회장 "아베, 코로나19 대책 주도 못해" 비판

[아시아경제 정현진 기자] 일본 경제단체인 게이단렌 수장이 물러나는 아베 신조 총리를 향해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확대 대책을 충분히 주도하지 못했다"면서 비판하고 나섰다.

8일 마이니치신문에 따르면 나카니시 히로아키 게이단렌 회장은 전날 기자회견에서 이같이 말하고 새 내각이 "코로나19 대책과 경제 재생이 양립하는" 정책을 펴야 한다고 말했다. 나카니시 회장은 림프종이 재발해 지난 7월부터 도쿄 시내 병원에서 치료를 받아왔고 2개월 만에 병원을 나와 회장단 회의에 참석한 뒤 기자회견을 열었다.

나카니시 회장은 그동안 아베 정권의 경제 정책을 후원해온 인물이다. 그런 그가 사임을 앞둔 아베 총리를 직접 겨냥해 비판한 것을 두고 다소 이례적이라는 지적이 나온다. 나카니시 회장은 지병인 궤양성 대장염을 이유로 아베 총리가 사임한 것에 빗대어 "아베 총리처럼 그만하겠다고 말하고 싶지만 (지금은) 그런 경제 상황이 아니다"라면서 회장직을 유지하겠다는 뜻을 내비쳤다.

또 7년 8개월간 이어온 2차 아베 정권의 공과에 대해 "외교에서는 일본의 새로운 지위를 구축했지만 경제 성장에선 과제를 남겼다"고 지적했다. 그러면서 지방경제 상황이 크게 개선되지 않았다고 언급하면서 "아베노믹스도 거기까지는 닿지 않았다"고 평가했다. 그는 "코로나19 대책의 전 과정에서 (아베 총리의) 주도권이 약해 사임 결단에 이르게 됐다"고 덧붙였다.

아울러 차기 총리에 대해서는 "코로나19 대책과 경제 재건이 어려운 시기"라면서 "누가 총리가 되어도, 노선이 바뀌어도 과제는 같다"고 말했다.

