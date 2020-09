울산 현대중공업 근로자 확진 2명 추가 300명 출근 금지조치

지난 6일 확진자 자녀 1명도 양성 판정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 현대중공업 울산공장에 근무하는 코로나19 확진자의 자녀 1명과 동료 2명 등 3명이 추가로 감염됐다. 현대중공업 울산공장 관련 감염자는 8일까지 모두 4명 누적됐다.

8일 울산시에 따르면 이 회사 울산공장 근로자 2명이 확진됐다. 울산121번(58세 남·울산 북구)과 122번 확진자(57세 남·울산 동구)이다.

이들은 지난 6일 코로나19 양성 판정을 받은 115번 확진자(45세 남성·울산 북구)의 동료로 같은 공간에서 일하던 밀접 접촉자이다.

115번 확진자의 자녀도 120번 확진자(9세 남성·울산 북구)로 판정됐다.

현대중공업은 지난 7일 115번 확진자와 같은 건물에서 근무한 500여명에 대해 하루 출근을 금지시켰다. 이날 추가 확진자가 발생하자 같은 층 근무 인원 300여명에 대해 8일에도 출근 금지 조치를 내렸다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr