[아시아경제 임혜선 기자] 현대홈쇼핑은 오는 9일 11시 40분부터 T커머스 채널 '현대홈쇼핑 플러스샵'에서 프리미엄 브랜드 '도니체티'의 '베르가모 골든 퀄팅 스니커즈'를 단독 론칭한다고 8일 밝혔다.

'도니체티'는 이탈리아 낭만파 오페라의 중심인물인 작곡가 도니체티의 이름을 딴 것으로, 신발 브랜드 '소다'의 컨템포러리 라인이다. 이번 방송에서는 소다가 아시아인에 최적화해 개발한 라스트(신발의 형태를 결정하는 틀)를 토대로 제작된 것이 특징이다.

이번 방송에서는 아이보리·골드·퍼플 등 5개 색상의 '베르가모 스니커즈'를 내놓는다. 신발 외부의 장식을 최소화하고 퀄팅으로 포인트를 준 것이 특징이다. 또한 천연가죽 소재와 기능성 원단을 사용해 상품의 품질을 높였다. 판매 가격은 10만5000원이다.

