경기도, 인플루엔자 무료접종 확대…만 62~64세, 만 14~18세

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19와 인플루엔자 동시 유행에 대비해 올 연말까지 한시적으로 무료예방 접종 대상을 확대한다.

경기도는 기존 생후 6개월~만 13세 어린이, 만 65세 이상 노인과 임신부를 대상으로 진행한 무료예방 접종을 만 62~64세와 만 14~18세까지 확대하기로 했다고 8일 밝혔다.

도는 이에 따라 기존 249만명에서 212만명이 늘어난 461만명이 세계보건기구(WHO) 권장 백신인 4가 백신으로 인플루엔자 예방접종을 무료로 받게 된다고 설명했다.

연령별 접종기간은 ▲어린이 생애 첫 접종 등 2회 접종대상자 (2020년 9월8일~2021년4월30일) ▲어린이 1회 접종대상자 (2020년9월22일~12월31일) ▲만 75세 이상 (2020년10월13~12월31일) ▲만 70~74세 (2020년10월20~12월31일) ▲만 62~69세 (2020년10월27~12월31일) ▲임신부 (2020년9월22일~2021년4월30일) 등이다.

무료 예방접종을 이용하고자 하는 대상자는 예방접종도우미누리집(https://nip.cdc.go.kr)에서 연령별 접종기간을 확인 후 주소지에 관계없이 가까운 지정 의료기관이나 보건소를 방문하면 된다.

보건소의 경우 코로나19 상황 등으로 접종기간이 달라질 수 있어 방문 전 꼭 접종여부를 확인해야 한다.

도는 사회적 거리두기를 고려한 안전 접종을 위해 연령대별 접종 일정을 꼭 지켜 달라고 당부했다. 또한 지정 의료기관 방문 시 마스크 착용, 손 소독 등 개인위생수칙도 반드시 준수해야 한다.

접종에 대한 문의사항은 보건소(1339)와 보건복지콜센터(129)로 연락하면 된다.

지정 의료기관은 예방접종도우미누리집(https://nip.cdc.go.kr)과 예방접종도우미 모바일 앱 등에서 확인할 수 있다.

윤덕희 도 감염병관리과장은 "무료접종 대상자 확대에 따른 지속적인 홍보와 안내로 접종률을 높여 많은 사람들이 인플루엔자 예방에 도움을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

