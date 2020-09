민주당 전남도당, 전남권 공공 의대 신설 결코 포기할 수 없다

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최근 민주당과 대한의사협회가 의대 정원 확대와 신설을 원점으로 재검토하기로 했다.

더불어민주당 전남도당은 7일 정부·여당과 의사협회의 합의로 공공 의대 신설이 중단된 것과 관련 “200만 도민의 숙원인 전남권 의대 설립을 결코 포기할 수 없다”고 밝혔다.

전남도당은 이날 ‘전남권 의대 설립, 포기할 수 없다’는 논평을 통해 “의료파업 철회는 환영하나 지역 간 의료 불균형 해소 및 도민 건강권 보장을 위해 전남권 의대 설립이 중단되는 것은 전혀 바람직하지 않고, 있어서도 안 된다”고 강조했다.

이어 “의사들은 파업을 접는 대가로 '의대 정원 확대 및 공공 의대 설립 중단 요구를 관철해 전국에서 유일하게 의대와 부속병원이 없는 전남의 의료격차 해소는 당분간 요원하게 됐다”고 부연했다.

그러면서 “전남의 의대 설립은 단순한 의대 정원 확대 등과는 차원이 다른 도민 건강권 확보, 의료 불균형 해소를 위한 정책”이라며 “과거 권위주의 정부의 불균형 발전 정책으로 낙후된 전남이 의료 인프라(기반시설)마저 소외되는 일이 있어서는 안 된다”고 역설했다.

또 도당은 “향후 의정 협의체 재논의 과정에서 전남권 의대 설립이 반드시 포함될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 다짐했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr