속보[아시아경제 김수완 기자] 7일 서울시는 18시 기준 코로나19 확진자가 43명 추가됐다고 밝혔다.

신규 확진자 주요 감염경로는 강동구 BF모바일 콜센터가 4명, 송파구 쿠팡 물류센터 3명, 노원구 빛가온교회 2명, 영등포구 지인모임 2명 등이 있었다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr