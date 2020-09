중국 22일째 코로나 확진 0명…한국행 승객 5명 확진

지난달 16일부터 이달 6일까지 중국발 한국행 5명 확진

중국 코로나 절대적 아닌 상대적 안정화 단계

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국에서 22일째 본토 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나오지 않았다는 중국 측의 공식 발표에도 불구하고 이 기간 중국발 한국행 승객 5명이 확진 판정을 받은 것으로 나타났다.

7일 외교 소식통에 따르면 지난달 16일부터 이달 6일까지 중국에서 출발해 한국에 도착한 승객 중 5명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

이들의 국적은 파악되지 않았지만, 이 기간 중국 보건 당국은 해외 유입을 제외하고 본토 내 확진자가 0명이라고 발표했다.

같은 기간 한중 양국에서 확인된 확진자 수에 차이가 생기자 일부에서는 중국의 코로나19 상황이 안정됐다는 중국 당국의 통계 정확성에 대해 의문을 제기하고 있다.

외교 소식통은 "중국의 코로나19 안정세가 이어지는 상황"이라며 "조사를 해봐야 하겠지만 이번 사례는 무증상 감염자가 한국에 도착해 확진 판정을 받은 것으로 보인다"고 말했다.

그는 이어 "이런 사례는 충분히 발생할 수 있는 경우"라며 "중국에서도 전 국민을 대상으로 한 검사가 이뤄지지 않는 이상 모든 경우를 예방하기는 사실상 어렵다"고 덧붙였다.

또 다른 소식통은 "중국에서 코로나19 확진자가 22일째 나오지 않고 있다고 해서 중국이 절대 안정화 단계라고 할 수 없다"면서 "중국은 상대적으로 안정화 단계에 진입했다고 보는 것이 맞다"고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr