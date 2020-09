[아시아경제 오현길 기자] 스카이이앤엠 스카이이앤엠 131100 | 코스닥 증권정보 현재가 2,585 전일대비 125 등락률 -4.61% 거래량 1,945,969 전일가 2,710 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 스카이이앤엠, 검색 상위 랭킹... 주가 2.32%스카이이앤엠, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -5.09%...스카이이앤엠, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -4.39%... close 은 최대주주가 뉴원글로벌조합에서 초록뱀미디어로 변경된다고 7일 공시했다.

변경사유는 제3자 배정 유상증자로 인한 최대주주 변경이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr