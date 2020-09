여수시 소라복지관 ‘함께합시닭!! 이겨냅시닭!!’ 치킨나눔 행사

여수시보건소 선별진료소 직원과 긴급돌봄서비스 대상자 200명에게 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시 소라종합사회복지관(관장 이인덕)은 지난 4일 휴관으로 복지관을 이용하지 못하는 지역주민과 지역사회 코로나 감염예방을 위해 애쓰고 있는 보건소 직원들을 위해 ‘함께합시닭!! 이겨냅시닭!!’ 치킨나눔행사를 가졌다.

이번 행사는 코로나19 극복 프로젝트의 일환으로 복지관 종사자 20여 명이 직접 치킨 재료를 구입해 정성스럽게 만들었으며, 여수시보건소 선별진료소에서 근무 중인 직원과 복지관 긴급돌봄서비스 대상자 200명에게 전달했다.

소라종합사회복지관 이인덕 관장은 “휴관 장기화로 대상자들의 우울감과 무기력감 예방을 위해 이 행사를 추진하게 되었다”며 “코로나19 장기화에 대비 긴급돌봄서비스 외 비대면 프로그램과 행사 등 철저한 대비책을 강구해 나가겠다” 고 말했다.

시 관계자는 “코로나 19 장기화로 모두가 지쳐가고 있는 때에 많은 시민들이 활력을 찾을 수 있도록 열심히 일해주시는 사회복지관 종사자들에게 깊이 감사드린다”고 전했다.

한편 소라종합사회복지관을 비롯해 여수시 종합사회복지관 4개소는 코로나19 극복활동으로 복지관 주변 자투리땅 봄꽃 식재와 함께 마스크 제작에도 열정적으로 참여한 바 있다.

