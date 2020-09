‘슬기로운 추석맞이’ 해남사랑상품권 인기 상한가

추석 명절 앞두고 7% 할인 실시

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 추석 명절을 앞두고, 해남사랑상품권 판매가 인기 상한가를 이어가고 있다.

7일 해남군에 따르면 지역 내에서만 유통이 가능한 해남사랑상품권 발행액을 1150억 원까지 확대한 가운데 현재까지 982억 원이 판매되며 85.4%의 판매율을 보이고 있다.

특히 국비 8%, 71억 7000만 원을 지원을 받아 2차례 실시한 10% 할인판매도 해당 금액 540억 원 분량이 대부분 판매되면서 추석 명절을 앞두고 지역경제 활성화에 큰 활력이 되고 있다.

지난 4일 기준 해남사랑상품권 10% 할인행사를 통해 540억 원 중 507억 원이 판매되면서 잔여 물량은 약 33억 원이 해당된다.

군은 해당 금액이 소진되는 다음 날부터 추석맞이 7% 할인을 할 계획이다.

명절을 앞두고 해남사랑상품권 수요가 증가할 것으로 예상함에 따라 군비를 투입, 설 명절과 같은 수준인 7% 할인을 추진할 계획으로 코로나 확산으로 어려운 지역경제에 도움이 될 수 있도록 지원하기로 했다.

해남사랑상품권은 개인당 연 400만 원 구매 한도로 할인율을 적용해 구입할 수 있다. 상품권 구입은 해남군이 지정한 35개 금융기관(관내 농·축협, 광주은행, 해남신협, 우리 신협, 새마을금고, 수협, 산림조합)에서 할 수 있다.

가맹점에서 액면 금액의 80% 이상 사용 시 잔액은 현금으로 환급이 가능하며 현금 영수증을 발급할 수 있다.

