유한킴벌리, 간병 맞춤형 케어제품 5종 출시

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 ‘디펜드 간병케어’ 제품을 신규 출시했다고 7일 밝혔다.

출시제품은 총 5종으로 구성됐다. 사용 후 물로 씻어 낼 필요 없이 젖은 수건으로 닦아낼 수 있는 ‘물없이 쓰는 샴푸’, 원하는 부위에 뿌려 사용할 수 있는 ‘물없이 쓰는 바디워시’, 양치대용, 목욕대용, 일반용으로 세분화된 물티슈 등이다.

디펜드 간병케어 라인업은 건조하고 면역 및 보호 기능이 약한 시니어의 피부에 사용할 수 있는 제품들이다. 연꽃추출물, 녹차성분, 비타민 E 성분 등 유용한 보습 성분을 활용했고, 피부자극 테스트도 완료했다. 물없이 써도 잔여감과 끈적임이 없어 상쾌하게 사용할 수 있으며, 사용 편의를 위해 샤워 대신 물티슈의 경우 원단 크기도 커졌다는게 회사 측의 설명이다.

유한킴벌리 관계자는 “이번 신규 제품 출시로 보다 질 높은 간병과 돌봄을 바라는 사회적 기대에 기여했으면 하는 바람을 갖고 있다”며 “시니어의 삶의 질 향상과 시니어 비즈니스 확장의 계기가 될 수 있도록 제품 혁신과 라인업 확대에 박차를 가하겠다”고 말했다.

