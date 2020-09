전남경찰-보해양조, 사회적 약자 보호 언택트 치안 활동

지역 소주 ‘잎새주’ 라벨지에 QR코드 부착, 범죄예방 콘텐츠 등 제공

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남지방경찰청은 보해양조와 함께 소주병의 QR코드를 이용해 사회적 약자 보호·지원 정보를 알리는 언택트 치안 활동을 실시한다고 6일 밝혔다.

이를 위해 보해양조는 9월부터 생산·판매되는 소주 50만 병에 사회적 약자 보호를 위한 범죄 예방 및 피해자 지원 제도를 안내하는 QR코드를 넣어 판매할 예정이다.

또 부착된 QR코드를 스캔하면 여성·아동·노인 사회적 약자 대상 가정폭력, 디지털 성범죄, 아동학대 등 범죄예방과 피해자 지원 정보를 담은 카드 뉴스와 동영상 등 다양한 형태의 콘텐츠가 있는 홈페이지와 연결된다.

아울러 10개국 언어로 제작된 샌드아트, 피해자 권리고지서와 이주여성 종합지원 안내서를 제공하고 있어 이주여성들도 손쉽게 이용할 수 있다.

전남경찰청 관계자는 “코로나19 사태 장기화로 인해 안전 사각지대에 있을 수 있는 여성·아동·노인·장애인 등 사회적 약자에 대한 보호와 지원이 더욱 중요해졌다”며 “이를 위해 유관기관, 시민, 지역 기업 등 지역사회와 함께 지혜를 모으고 힘을 합해 좀 더 꼼꼼하고 촘촘한 사회적 안전망을 모색해 나가겠다”고 밝혔다.

