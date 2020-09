원희룡 지사 “재난피해 취합 시스템을 확실히 정비하라”

6일 오전 제10호 태풍 ‘하이선’ 북상 따른 대처 상황판단회의 주재

주민피해 최소화 위한 재해보험 사각지대 해소 방안 마련 등 적극행정 주문

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사는 6일 오전 재난안전대책본부 상황실을 방문해 제10호 태풍 ‘하이선’ 북상에 따른 상황판단 회의를 주재하고 대풍대비 상황을 점검했다.

원 지사는 “태풍 피해 현장 파악과 대처 방안이 지연되거나 누수 되는 일이 없도록 재난피해 취합 시스템을 확실히 정비하라”고 지시하며 “태풍 피해 상황을 접수하고 공유·전달하는 시스템에 큰 문제가 있었다”며 개선 필요성을 역설했다.

원 지사는 “주민들이 읍면동, 행정시, 한국전력, 소방, 경찰, SNS 등 단계적·개별적으로 피해가 신고되고 있지만, 종합적으로 관리하는 시스템이 없어 신속 복구에 어려움을 겪고 있다”면서 “실시간으로 피해 상황을 취합할 수 있는 시스템과 관리체계가 갖춰져야 한다”고 강조했다.

이어 “행정안전부에서 운영 중인 ‘안전신문고’앱과 같이 이번 기회에 지속해서 사용할 수 있는 제주형 정보취합시스템을 갖춰야 한다”고 덧붙였다.

이날 회의에서는 태풍으로 큰 피해를 보고 있는 농·축·수산 분야에 적극적인 예방 활동과 대책에 관한 주문도 나왔다.

원 지사는 “태풍 피해 복구 사각지대에 대한 문제 해결에도 행정이 적극 대처해야 한다”며 “재해보험 가입 대상 확대를 비롯해 보험 가입대상이 아닌 시설에서 발생한 피해에 대한 지원 대책이 필요하다”고 주장했다.

특히 “분야별 피해가 발생했을 때 정확한 피해 상황 파악을 위해 담당 직원의 숙련·숙지도 향상과 담당자 배치에 문제가 발생하지 않도록 철저히 해 달라”고 당부했다.

또한 “현장의 목소리는 정책 개선을 요구하는 국민의 소리”라고 전제한 후 “지역주민들과의 소통행정, 현장행정, 적극행정, 예방행정을 더욱 강화해 달라”고 덧붙였다.

제주도는 제10호 태풍 ‘하이선’의 접근에 따라 정전사태에 대비한 전력수급 관계기관 간 협조체계를 강화하고, △피해 농가·양식장 등에 대한 응급복구 및 태풍 피해 예방 △상습 침수지역 예찰 활동 등 피해 최소화를 위한 점검을 강화하고 있다.

