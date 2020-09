인천, 올해 교통사고 사망자 36% 감소…보행자 등 맞춤형 대책 시행

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천지방경찰청은 교통사고 사망자가 자주 발생하는 도로에서 보행자, 화물차, 오토바이 등에 적용할 맞춤형 교통안전 대책을 시행한다.

6일 인천지방경찰청에 따르면 올해 1월부터 지난달까지 인천에서 발생한 교통사고 사망자는 모두 59명으로, 지난해 같은 기간 93명보다 36.6% 감소했다.

유형별로는 무단횡단으로 인한 사망자가 지난해 20명에서 올해 9명으로 55% 줄었고, 야간시간대(오후 8시∼오전 8시) 사망자는 지난해 55명에서 올해 28명으로 49.1% 감소했다.

보행자 사고와 65세 이상 노인 교통사고도 지난해 보다 각각 44.7%, 47.1%가 줄었다.

경찰은 교통사고 다발지역에 대한 시설 개선과 암행순찰차 단속, 경찰 오토바이 부대를 동원한 이륜차 집중단속 등이 효과를 본 것으로 분석했다.

다만 지난 달의 경우 교통사고 사망자가 8명으로 전년 대비 1명(11.1%)이 감소하는데 그쳤으며, 보행자 사고 비중이 전월 보다 증가한 것으로 나타났다.

이에 따라 경찰은 분석된 교통사고의 특성을 반영해 보행자와 화물, 이륜차 등에 대한 맞춤형 교통안전 대책을 추진할 방침이다.

우선 무단횡단, 이륜차 교통법규위반, 스쿨존·횡단보도 불법주정차행위를 3대 중점 단속 대상으로 정해 교통경찰 뿐만 아니라 지역경찰과 경찰부대도 투입해 총력 대응키로 했다.

또 암행순찰차를 취약한 경찰서 중심으로 집중 투입해 사업용 차량의 고위험 법규위반행위, 횡단보도 보행자보호의무 위반행위를 단속한다.

이와 함께 각 경찰서별로 무단횡단 잦은 곳과 스쿨존·횡단보도 불법주정차가 많은 곳에 홍보 현수막을 게시해 운전자와 보행자에게 사고의 위험을 알리고, 지역방송 등 매체를 통해 지속적인 홍보활동을 펼친다.

인천지방경찰청 관계자는 "안전속도 5030 정책이 연내 시행되는 만큼 교통 인프라 확충을 통해 인천의 교통안전도를 향상하는데 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

