카카오게임즈 청약자 10명 중 1명은 배정 못받아…1000만원 넣고도 '0'주

41만7000여명 중 4만명은 단 1주도 받지 못해

1인당 가장 많이 배정된 주식 수는 112주…청약 증거금 20억8800만원

[아시아경제 오주연 기자] 역대 최대 규모인 59조원의 증거금이 몰린 카카오게임즈 청약에서 청약자 10명 중 1명은 아예 배정을 받지 못한 것으로 나타났다.

6일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈 공모주 청약에 몰린 청약자는 모두 41만7000여명(한국투자증권, 삼성증권, KB증권)으로 집계됐다.

배정 물량은 한국투자증권 176만주(55%), 삼성증권 128만주(40%), KB증권 16만주(5%)였다. 증거금(58조5543억원)을 감안하면 1인당 1억4000여만원을 청약한 셈이다.

그러나 경쟁률이 1500 대 1을 넘어선 탓에 주식 배정률은 0.12%였다. 전체 청약자 중 약 90%는 1주라도 주식을 받았지만, 나머지 10%는 아예 배정을 못 받은 것으로 알려졌다. 전체 청약자 중 4만명은 단 1주도 받지 못한 셈이다.

증권사별로 한국투자증권 청약자는 1000만원을 넣고도 주식을 받지 못했다. 1080만원을 넣어야 겨우 1주를 가질 수 있었다. 삼성증권은 증거금 720만원 이하로 한 청약자는 주식을 못 받았고, KB증권은 840만원을 넣어도 1주도 못 받았다. 청약에 신청했지만 이렇게 빈손이 된 청약자는 전체 4만명 이상에 달할 것으로 추정됐다.

한편 이번 카카오게임즈 청약에 10억원 이상을 넣은 청약자는 전체 1.8%인 7800여명에 달했다. 이들이 받은 주식 수는 50여주로 파악된다.

한국투자증권에서 9억6000만원을 넣은 청약자는 52주, 같은 금액을 넣은 삼성증권 청약자는 54주를 받았다.

1인당 가장 많이 배정된 주식 수는 112주에 그쳤다.

한국투자증권의 당초 최고 청약 단위는 20억8800만원이었는데, 20억원 이상을 넣어 112주(268만8000원)를 받았다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr