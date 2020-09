[해외주식 돋보기]“도큐사인, 막을 수 없는 전자서명 활성화 흐름”

[아시아경제 구은모 기자] 삼성증권은 도큐사인(DocuSign·DOCU US)에 대해 전자서명의 활성화는 이미 막을 수 없는 흐름이라며 단기적인 주가 조정은 매력적인 진입 기회가 될 수 있다고 분석했다.

도큐사인의 2021회계연도 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 45.2% 증가한 3억4200만달러로 컨센서스(3억1900만달러)를 웃돌았다. 일반회계기준(GAAP) 기준 주당순이익은 -0.35달러로 시장 컨센서스(-0.28달러) 하회했지만 주식보상비용 6800만달러, 인수관련 무형자산 상각 740만달러) 등 일회성 요인을 제외한 비일반회계기준(non-GAAP) 기준 EPS는 0.17달러로 컨센서스(0.08달러)를 크게 상회했다.

연간 매출액 가이던스는 13억8400만~13억8800만달러로 컨센서스(13억2000만달러) 및 기존 가이던스(13억1300만~13억1700만달러)를 상회했다. 연간 수주잔고 가이던스도 기존 15억1500만~15억3500만달러에서 16억2300만~16억4300만달러로 상향했고, 3분기 가이던스 또한 3억5800만~3억6200만달러로 컨센서스(3억3500만달러)를 상회했다.

매출 성장세의 가속화에 주목해야 한다는 평가다. 김중한 삼성증권 연구원은 6일 보고서에서 “가이던스 상단을 기준으로 한 3분기 매출 성장률은 47.5%로 1분기(+38.8%)와 2분기(+45.2%) 대비 오히려 가팔라지고 있다”며 “2분기 수주잔고(Billing) 또한 전년 동기 대비 61% 증가하며 지속적인 상승세 유지하고 있어 전자서명 활성화는 일시적인 유행이 아닌 비가역적 변화임을 반증한다”고 분석했다.

도큐사인의 12개월 선행 주가매출비율(PSR)은 34배 수준으로 비슷한 매출 성장이 기대되는 동종 그룹 중간값 31배와 비교해 프리미엄에 거래되고 있다. 김 연구원은 “언택트 전반의 멀티플 상승으로 매크로 변동성이 확대될 경우 영향이 클 수 있다는 점은 주의할 필요가 있다”고 지적했다. 그러나 “전자서명이라는 메가트렌드는 이미 막을 수 없는 흐름”이라며 “외부 요인으로 인한 단기 주가 조정은 매력적인 진입 기회가 될 것”이라고 전망했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr