100대 기업 해외매출 20% 급감…코로나 여파

[아시아경제 이창환 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 지난 2분기 국내 100대 기업의 해외 매출이 전년 동기 대비 20% 가까이 급감한 것으로 나타났다.

7일 전국경제인연합회에 따르면 2분기 국내 100대 기업의 해외 매출은 전년 동기 대비 19.8% 감소한 146조3000원을 기록했다.

전기·전자와 자동차·자동차부품, 에너지·화학 등 3대 주력 업종 모두 해외 매출 부진을 면치 못했다. 전기·전자는 코로나19 이후 원격근무·온라인 교육 등 언택트 문화 확산에도 전년동기 대비 5.1% 감소한 71조원을 보였다.

자동차·자동차부품은 폭스바겐, BMW, 벤츠, 아우디 등 메이저 완성차기업의 글로벌 생산라인 가동 중단, 세계수요 급감의 직격탄을 맞아 36.5% 급감했다. 에너지·화학 역시 지난해부터 이어진 정제마진 약세, 국제유가 급락, 코로나19 확산에 따른 해외 수요 급감으로 30.9% 감소했다.

해외매출 감소율을 주요 업종별로 보면, 글로벌 자동차 판매 부진에 따라 고수익 철강제품인 자동차 강판 수요가 급감하면서 해외 매출이 80.1%나 감소한 철강업종이 가장 높은 감소율을 보였다. 이어서 자동차·자동차부품, 에너지·화학 등이 높은 해외매출 감소율을 나타냈다.

지역별로는 아시아 24.0%, 미주 12.6%, 유럽 11.2% 각각 감소한 것으로 나타났다. 이는 매출액 상위 100대 기업 중 지역·국가별 해외매출 실적을 공개하고 있는 상위 20대 기업의 대륙별 매출실적을 집계한 결과다.

다만, 삼성전자, 현대차, LG전자, SK하이닉스, 현대모비스 등 중국 매출 공개 5대 기업의 중국 매출은 전년동기 대비 5.9%, 전기대비 19.6% 증가했다.

이는 2분기 중국 경제가 투자·소비·생산 등이 2∼3월 최저점을 기록한 이래 빠르게 회복하면서 실질 성장률이 3.2%를 기록하고 지난 5월21일 개최된 양회에서 5G·AI·사물인터넷 등 신형 인프라 투자 확대로 관련제품 수요가 증가한데 따른 것으로 보인다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "2분기 미국, 독일, 일본 등이 막대한 재정을 쏟아 부었지만 경제회복 조짐이 전혀 보이지 않는 등 기업의 글로벌 비즈니스 여건이 IMF외환위기, 글로벌 금융위기 때보다 어려운 상황"이라며 "기업인의 주요 교역·투자국에 대한 특별입국 확대, 현지 정부와의 적극적 협력 등 해외에 진출한 우리 기업들을 도울 수 있는 대외정책이 절실하다"고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr