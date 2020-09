전공의 7일 업무 복귀 '가닥'…대전협 "시점·방법 논의중"

젊은의사 비대위 "이견 많아 조율중"…복지부 "긍정 소식 기다려"

[아시아경제 서소정 기자] 정부·여당과 대한의사협회(의협)의 의료파업 철회 합의에도 단체행동을 멈추지 않겠다고 표명한 전공의들이 내부 회의를 거쳐 7일 업무에 복귀하기로 잠정 결론을 냈다. 다만 향후 비대위 방향 등 세부사항에 대한 내부 이견이 속출하면서 공식적인 입장은 내놓지 못하고 있다.

6일 전공의를 주축으로 한 젊은의사 비상대책위원회 측은 아시아경제에 "전공의·전임의 등의 업무 복귀와 방법 등에 대한 내부 논의를 진행중"이라면서 "공식적인 입장이 아직 조율이 안된 상태로 조금만 더 기다려달라"고 말했다.

젊은의사 비대위는 이날 오전까지 전공의·전임의·의과대학생 등의 업무 복귀와 의사 국가고시 응시 여부 등에 관한 논의를 지속하고 있다. 하지만 '의협 정부·여당의 합의는 파업의 주축이 된 전공의들을 배제한 졸속 합의'라는 강경파와 '의협이 이미 합의를 마쳤으니 집단행동을 중단해야 한다'는 온건파가 격돌하면서 내부 진통을 겪었다.

이 과정에서 박지현 대한전공의협의회 비상대책위원장에 대한 불신임 안건까지 상정됐으나 부결된 것으로 알려졌다.

젊은의사 비대위는 현재 단체행동을 유보하고 비상사태를 유지한 채 합의사항 이행 여부를 지속적으로 감시하자는 쪽으로 가닥을 잡았다. 또 의대생 국시 응시자에 대한 보호대책이 마련될 경우 이르면 7일 업무에 복귀할 방침이다.

보건복지부는 의료계의 입장을 재차 반영해 지난 4일 의사 국가고시 재신청 마감 시한을 4일 오후 6시에서 6일 밤 12시로 연장했다. 정부가 한 발 물러나 재신청이 또 한차례 추가 연장된 상황에서 젊은의사 비대위는 오늘까지 조속한 결론을 내려야 하는 상황이다. 또 복지부는 업무개시명령을 거부한 전공의 전원에 대한 고발을 취하하면서까지 전공의들의 의료현장 복귀를 기다리는 입장이다.

복지부 관계자는 "전공의들이 내부 회의를 통해 업무에 복귀하는 쪽으로 결론을 내린 것으로 알고 있다"면서 "다만 각 병원·대학등 입장을 세부적으로 정하는 추가 논의가 이뤄지고 있을 것"이라고 말했다. 이어 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 상황에서 전공의들이 조속히 의료현장에 복귀하길 기대한다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr