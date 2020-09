대전시, 소상공인에 840억원 추가 융자지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역 소상공인에 긴급자금 840억원을 추가 융자 지원한다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 고강도 사회적거리두기 실행으로 매출감소 등 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해 긴급자금을 추가 융자 지원한다고 6일 밝혔다.

우선 시는 경영개선 대출자금으로 업체당 최대 6000만원을 지원하고 대출이자의 2~3%를 2년간 보전할 계획이다.

특히 그간 자금지원 대상에서 배제됐던 신용등급 7~8등급 저신용 소상공인에게도 업체당 최대 1000만원의 지원이 가능하도록 한다는 것이 시의 계획이다.

대출을 원하는 소상공인은 국민·기업·농협·부산·신한·신협·우리·전북·하나·새마을 금고·스탠다드차타드(SC제일) 은행지점을 방문해 지원 신청하면된다. 접수는 7일부터 10일까지 사흘간 진행된다.

기타 자세한 내용은 시와 업무협약을 체결한 대전신용보증재단을 통해 안내받을 수 있다.

한편 시는 기존에 지원한 자금 중 올해 하반기에 만기가 도래하는 3770개 업체의 융자상환액 830억원에 대해서도 상환을 1년간 유예키로 했다.

