태풍 '하이선'으로 강한 비바람… 7~8일 많은 비 예상

[아시아경제 배경환 기자] 제10호 태풍 '하이선'이 6일 일본 오키나와 인근 해상까지 북상한 데 이어 7일에는 동해상을 따라 북진해나갈 것으로 전망된다.

기상청에 따르면 하이선은 이날 오전 3시 현재 일본 오키나와 동쪽 290㎞ 해상에서 시속 22㎞로 북진 중이다.

하이선의 현재 중심기압은 925hPa, 강풍반경은 440㎞, 최대풍속은 초속 51m다. 태풍은 7일 아침 제주도와 일본 규슈 사이를 경유한 뒤 오후 동해안을 따라 북진해 지나갈 예정이다.

당초 태풍은 경남 남해안에 상륙해 한반도를 남에서 북으로 관통할 것으로 예상됐으나 동쪽으로 방향을 틀면서 우리나라는 위험반원에서 어느 정도 벗어나게 됐다.

하지만 한반도에 상륙하지 않더라도 전국은 태풍 영향권에 들어 7~8일 전국에 매우 많은 비가 내리고 강한 바람이 불 전망이다.

7일 예상 강수량은 강원 영동과 경상도에서 100~300㎜이며 많이 내리는 곳은 400㎜ 이상 오는 곳도 있겠다. 또 제주도 산지와 지리산, 덕유산 부근은 300㎜ 이상, 전남과 전북 동부 내륙, 제주도는 100~200㎜, 그 밖의 전국은 50~100㎜ 규모의 비가 내리겠다.

