속보[아시아경제 김수완 기자] 5일 서울 송파구는 풍납동에 위치한 서울아산병원에서 코로나19 확진자 1명이 추가됐다고 밝혔다.

서울아산병원 관련 누적 확진자는 지난 2일 최초 1명 발생 이후 8명으로 늘었다.

