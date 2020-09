글로벌 제약사들 "코로나 백신, 안정 인증 전까지 정부 승인 안 받겠다"

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 개발하는 글로벌 제약사들이 백신의 안정성과 효과성이 입증되기 전까지 정부 승인을 받지 않겠다는 내용의 공동 서약을 준비 중이라고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 4일(현지시간) 보도했다.

WSJ는 백신 개발 경쟁에 대한 우려를 해소하기 위해 제약사간 이러한 서약을 추진하는 것은 이례적이라며 화이자, 존슨앤드존슨, 모더나를 포함한 제약사가 이 같은 서약이 담긴 공동 선언문을 준비 중이라고 전했다.

이들 제약사는 서약에서 안전과 백신을 접종한 사람들의 건강을 최우선으로 삼고, 백신의 임상 시험과 제조 공정에서 과학적 윤리적 기준을 높게 적용키로 했다. 서약은 이르면 내주 초 공개될 예정이라고 복수의 관계자를 인용해 WSJ가 보도했다.

이날 보도는 도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 대선을 앞두고 백신 개발을 너무 성급하게 추진한다는 우려가 이는 가운데 나온 것이다. 트럼프 대통령은 4일 백악관 기자회견에서 "올해 안에 코로나19 백신이 나올 것으로 전망된다"며 "11월 1일 이전에, 10월에 나올 수도 있을 것으로 본다"고 말했다.

코로나19 백신 배포를 담당할 질병통제예방센터(CDC)도 오는 11월 코로나19 백신 접종이 가능할 것이라고 지난주 발표했다. FDA가 주재하는 코로나19 백신 외부 전문가 회의 역시 오는 10월 말 예정돼 있다.

이를 두고 일각에서는 정부가 도널드 트럼프 대통령의 재선을 위해 대선일인 11월3일 이전 백신 접종을 서두르려는 것 아니냐는 우려를 제기하고 있다. 일반적으로 백신 개발에는 수년이 걸린다.

앞서 러시아가 세계 최초로 등록한 코로나19 백신인 '스푸트니크 V'는 일반적인 백신 개발 절차와 달리 3단계 임상시험을 건너뛴 채 사용 등록부터 먼저 해 안전성 우려를 불러일으키기도 했다.

기업들이 준비 중인 서약서 초안에는 미 식품의약국(FDA) 지침에 따른 코로나19 백신의 3상 임상 시험에서 안전과 효과 면에서 충분한 검증이 이뤄진 뒤에 정부에 긴급 승인을 요구하도록 하는 내용이 담겼다.

백신 개발의 최종 단계인 3상 임상 시험에서 접종군의 증상 발현율이 비접종군과 비교해 낮다는 게 입증돼야 한다. 현재 최소 3만명 이상을 대상으로 한 몇몇 백신의 임상 시험이 진행 중이거나 곧 시행될 예정인 것으로 전해진다.

이들 백신은 앞으로 수개월 내에 잠정 결과가 나올 것으로 예상되며, 정부의 긴급 사용 허가를 받거나 승인을 받을 가능성이 있다.

