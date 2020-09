속보[아시아경제 허미담 기자] 5일 대구시와 경상북도에 따르면 이날 확진 판정을 받은 경북 고령군 주민 20대 A씨가 건강식품 사업설명회에 참석했다가 확진된 대구의 B씨와 배우자가 이용한 뷔페에 지난 1일 가족과 함께 방문한 것으로 확인됐다.

B씨는 지난달 29일 대구에서 열린 건강식품 사업설명회에 참석한 뒤 확진 판정을 받았고 배우자도 검사 결과 양성으로 나왔다.

