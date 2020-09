무협, '온라인 정보통신(IT) 솔루션 박람회' 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회는 오픈부스와 공동으로 7일부터 13일까지 일주일간 '온라인 정보통신(IT) 솔루션 박람회'를 개최한다.

이번 박람회에는 마케팅 데이터를 인공지능(AI)이 자동으로 분석하는 텐디(tan.D), 사회관계망서비스(SNS)와 마켓 데이터로 패션 트렌드를 분석하는 옴니어스 스튜디오, 웹 데이터 수집·분석··관리용 웹 크롤링 서비스를 제공하는 해시스크래퍼, 5세대 이동통신 클라우드 서비스(5GX Cloud) 및 온오프라인 통합인증을 제공하는 SK텔레콤 B2B사업분야 등 최신 IT 솔루션 기업 18개가 참가했다.

백오피스·워크플로우 자동화, 챗봇·자동응답 등 AI 어플리케이션, 사물인터넷(IoT)·클라우드 서비스, 정보보안·해킹방지 등 디지털 트랜스포메이션을 고민하는 기업들은 온라인 전시관에서 자사에 적용 가능한 솔루션을 찾아볼 수 있으며 기능성 테스트까지 요청할 수 있다.

온라인 참관은 박람회 홈페이지에서 13일까지 가능하며 향후 협력방안 지원 등 문의사항은 tradehelp@kita.net으로 가능하다.

