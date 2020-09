퓨마에 습격당한 어린이…반려견이 목숨 걸고 구해냈다

쿠거가 소년 공격하자 반려견이 재빨리 달려들어

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 캐나다에서 쿠거(일명 퓨마)에 습격당한 10대 소년을 반려견이 달려들어 구해낸 일화가 알려지면서 화제다.

3일(현지 시각) CTV 등에 따르면 브리티시 컬럼비아(BC)주 내륙 산간 지역인 릴루엣 인근 숲 속에서 지난달 31일 가족과 함께 산책하던 10대 어린이가 나무 위에서 나타난 쿠거의 습격을 받았으나 반려견의 민첩한 대응으로 구조됐다.

당시 성인 여성 2명과 10~13세 어린이 4명의 일행은 인근 가족 별장 캐빈을 출발해 숲길을 따라 산책을 나섰다.

산책 중 남자 어린이 1명이 일행을 앞질러 걸었고 이후 갑자기 나무 속에 숨어있던 쿠거가 뛰어내려 그를 덮쳤다.

쿠거가 쓰러진 소년의 등과 가슴을 할퀴며 공격하기 시작하자 산책에 동반했던 반려견이 재빨리 달려들었다.

보더 콜리 종의 반려견이 쿠거의 등에 올라타 저지하는 사이, 일행은 소리를 지르고 돌과 막대기를 던지며 가세해 결국 쿠거를 쫓아냈다.

쿠거는 소년에게서 물러나 숲 속으로 달아났다.

소년은 현장에 출동한 BC주 산림관리국 직원의 응급 처치로 상처를 치료하고 병원으로 이송됐다. 소년의 생명에는 이상이 없는 것으로 전해졌다.

산림관리 당국은 현장 조사를 벌인 뒤 소년을 공격한 쿠거에 대한 수색에 나선 것으로 전해졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr