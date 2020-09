진주 어린이가족 문화공간 '혁신어린이도서관' 개관

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 진주시는 연암도서관 리모델링 공사 중 임시 운영하던 진주종합경기장 내 도서관을 '혁신어린이도서관'으로 운영하기로 하고 새로 단장해 4일 개관식을 했다.

혁신어린이도서관은 350㎡ 규모로 열람석 50석, 유아와 어린이 자료실, 수유실을 갖췄다.

또 유아·아동도서와 영어도서, 교육도서 등 3만7000여권의 장서를 갖춰 어린이를 비롯해 자녀들의 교육을 고민하는 부모들의 독서 활동을 지원한다.

하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 사회적 거리 두기 조치에 따라 시설 사용은 중단하고 상황이 종료되면 개방할 예정이다.

당분간은 '안심 예약 대출 서비스'를 실시하므로 도서관 홈페이지에서 도서 대출을 신청한 후, 도서관 입구에서 도서를 받으면 된다.

조규일 진주시장은 "혁신어린이도서관이 동부지역 어린이 자녀가 있는 가정의 독서·문화 욕구를 해소하고 지역민의 소통공간 역할을 하고 코로나19로 지친 삶에 활력을 주길 바란다"고 말했다.

