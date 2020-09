폭스바겐 투아렉, 8월 294대 판매…역대 최고 기록

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아는 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 3세대 신형 투아렉이 지난 8월 294대 팔리며 법인 설립 이후 월간 최다 판매기록을 세웠다고 4일 밝혔다.

이는 3세대 신형 투아렉이 출시된 2월(125대)은 물론, 2015년 2세대 투아렉의 역대 월간 기록(150대)을 크게 웃도는 성적이다.

모델별로는 지난달 투아렉 3.0 V6 TDI 는 총 254대 팔리며 투아렉의 최초 월 200대 판매 돌파 기록을 냈다. 지난달 20일 본격 판매에 들어간 투아렉 4.0 V8 TDI 는 10여일 동안 40대 인도됐다.

투아렉은 올해 2월 국내 출시 이후 수입 럭셔리 SUV 톱3에 오르는 등 존재감을 키우고 있다. 8월 초에는 가격을 재조정해 접근성을 높였다. 투아렉 3.0 TDI 프리미엄은 8390만원, 3.0 TDI 프레스티지가 8990만원, 최상위 트림인 R-Line은 9790만원으로 각각 가격이 조정됐다.

또 지난달 진행된 특별 프로모션을 통해 실질적인 구입 가격은 더욱 경쟁력을 갖추게 됐다. 8월에도 이러한 혜택이 동일하게 적용된다. 투아렉 3.0 TDI 프리미엄의 경우 폭스바겐 파이낸셜 서비스를 이용하고, 차량 반납 보상 프로그램 혜택을 더할 시 약 6800만원대부터 가격을 형성한다. 상위 모델인 프레스티지는 8100만원대, R-Line은 8900만원대에 구입이 가능하다.

폭스바겐코리아는 신형 투아렉의 성공요인으로 경쟁 SUV 대비 뛰어난 제품력을 꼽았다. 폭스바겐 그룹 내 럭셔리 브랜드에 사용되는 MLB 에보 플랫폼이 동일하게 적용되며 에어 서스펜션, 사륜조향 시스템, 롤 스태빌라이제이션 시스템, 이노비전콕핏 디스플레이 등 고급 옵션이 대거 적용됐다.

폭스바겐코리아는 최근 투아렉 4.0 V8 TDI 출시를 통해 3.0 V6 TDI 3종, 4.0 V8 TDI 2종 등 총 5종의 투아렉 모델 라인업을 완성했다.

슈테판 크랍 아우디폭스바겐코리아의 폭스바겐부문 사장은 “투아렉이 300대 가까운 월간 판매량을 기록하면서 경쟁이 치열한 럭셔리 SUV 시장에서 굳건히 자리매김 했다고 평가한다”며 “아울러 콤팩트 SUV 티록부터 티구안, 투아렉에 이르는 폭스바겐코리아의 ‘5T 전략’이 안착하고 있다는 의미”라고 밝혔다.

