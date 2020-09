네이버 데이터센터 ‘각 세종’, 내달부터 부지조성

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 네의버의 두 번째 클라우드 데이센터 ‘각 세종’의 마스터플랜이 확정돼 내달부터 본격적은 부지조성이 시작된다. ‘각 세종’은 세종 4-2생활권 도시첨단산업단지에 들어설 예정이다.

세종시는 ‘각 세종’의 마스터플랜 건축심의를 완료했다고 4일 밝혔다. 마스터플랜은 ‘각 세종’의 사업 목적과 29만㎡ 규모의 부지 전체의 공간 활용계획을 담고 있다.

앞서 네이버는 지난해 부지 및 국제 공모전을 진행해 ‘각 세종’ 설계팀을 선정한 후 16개월의 설계일정으로 지난 3월부터 설계를 시작했다.

‘각 세종’은 10만대 이상의 서버를 갖춘 하이퍼스케일로, 마스터플랜에선 ‘being with data’ 와 ‘Form Follows Function’을 건축 주제로 자연과 공존하는 그린테크 기능을 구현하는데 초점을 맞췄다.

첫 건축면적은 4만㎡ 수준으로 서버 및 운영지원 시설을 포함하고 있으며 내달부터 부지조성이 시작된다.

네이버는 ‘각 세종’ 설립을 통해 세계 최고 수준의 인프라를 확보하고 디지털 보존의 수준을 넘어 4차 산업시대 초격차를 확대한다는 방침이다.

이를 위해 시는 행정중심복합도시건설청과 함께 ‘각 세종’이 친환경 그린테크로 건축될 수 있게 행정지원을 계속하는 한편 원스톱 행정지원팀을 유지·운영해 나갈 방침이다.

또 시와 네이버는 ‘각 세종’의 인허가 완료에 맞춰 네이버 커넥트 재단의 ‘소프트웨어야 놀자’ 캠페인을 중심으로 세종지역 어린이에게 데이터와 인공지능에 대한 온라인 교육을 지원하기로 했다.

이외에도 양 기관은 온라인 마켓을 구축하는 교육과 서비스를 제공하는 ‘프로젝트 꽃’을 통해 세종시 소상공인을 지원할 계획이다.

이춘희 세종시장은 “시는 ‘각 세종’ 건립이 단순한 기업 유치 수준을 넘어 지역주민과 대기업이 상생하는 새로운 모델로 거듭날 수 있게 노력할 것”이라며 “각 세종이 안전하게 건립될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr