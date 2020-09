교보문고 '명강의 Big10'…강연자는 채사장·허지웅·김미경…

[아시아경제 박병희 기자] 교보문고가 tvN, BC카드와 함께 유명 저자를 초청해 독자와의 만남을 주선하는 '명강의 Big10'을 진행한다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 교보문고 잠실점 낭만서재에서 언택트로 강연을 진행하고 '교보문고 북뉴스'와 'tvN 인사이트' 유튜브 채널을 통해 공개한다.

올해로 8회를 맞는 '명강의 Big10'은 이 시대 청춘들과 각 분야 최고 멘토와의 만남을 통해 꿈을 이루기 위한 방법을 모색하는 시리즈 강연 프로그램이다. 지난 7년간 오프라인 강연은 매회 매진을 기록해 국내 대표적인 유명 저자 초청 강연으로 자리매김했다.

9월3일 '지적대화를 위한 넓고 얕은 지식'을 쓴 채사장의 '내면을 여행하는 자' 강연을 시작으로 9월 4주차와 5주차에 '살고 싶다는 농담'을 쓴 허지웅의 '바꿀 수 있는 용기와 바꿀 수 없는 것에 대한 평정', '김미경의 리부트'를 쓴 김미경의 '코로나로 멈춘 내 일과 직업, 인생의 리부트 시나리오를 완성하라' 강연이 업로드될 예정이다.

이 외에도 'CHANGE9'의 최재붕, '다시, 수학이 필요한 순간'의 김민형, 신간 출간이 예정돼 있는 장기하, 김난도 작가가 강연자로 확정됐다.

'명강의 Big10'의 강연 콘텐츠는 'tvN 인사이트' 유튜브에서는 15분짜리 요약 영상이, '교보문고 북뉴스' 유튜브에서는 풀버전 영상으로 업로드될 예정이다. 'tvN 인사이트'는 약 45만명의 구독자를 보유하고 있는 유튜브 채널로 기존의 독자들에게는 익숙한 '책 읽어드립니다' 콘텐츠를 보유하고 있다.

BC카드는 교보문고에서 1만원 이상 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 '명강의 Big10'에 출연하는 강연자의 대표 도서를 증정하는 이벤트를 실시한다. '명강의 Big10' 이벤트 페이지에서 응모 가능하다. 자세한 사항은 인터넷교보문고에서 '명강의'를 검색하면 된다.

